Стоимость нефти перешла к росту на снижении добычи ОПЕК

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем умеренно растут после незначительного утреннего снижения, инвесторы отыгрывают появившиеся данные об уменьшении добычи этого сырья странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15%, до 65,22 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% - до 61,38 доллара за баррель.

Согласно мартовскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее. А страны, не входящие в ОПЕК, в феврале выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 86% после 81% в январе, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, спрос на нефть в мире в 2018 году, по оценке МЭА, составит 99,3 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона. Изменение прогноза МЭА объясняет более позитивными ожиданиями по спросу на нефть в 2018 году в странах ОЭСР, в частности, в Польше и Турции; сильный спрос также ожидается в США.

Впрочем, более бодрому росту цен препятствуют обеспокоенность "быков" ростом нефтедобычи в США. По последним данным минэнерго страны, добыча нефти в стране за неделю по 9 марта выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки. Увеличились и коммерческие запасы - на 5 миллионов баррелей, или на 1,2%, до 430,9 миллиона баррелей. А ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что Saudi Aramco решила перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на первую половину 2019 года.

"Настроения по-прежнему очень оптимистичные. Хотя лично мне кажется, что ситуация довольно плохая. И причина не только в растущей добыче нефти в США, но и в том факте, что Saudi Aramco не будут проводить листинг в этом году", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).