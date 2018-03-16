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Биржи Европы растут после выхода данных об инфляции в еврозоне


Рынки / Индексы

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в пятницу растут после выхода статистики инфляции в еврозоне, которая оказалась ниже прогнозов, и несмотря на опасения торговых войн и новости о перестановках в администрации президента США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22%, до 7155,5 пункта, французский CAC 40 на 0,26%, до 5280,73 пункта, немецкий DAX - на 0,51%, до 12408,93 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по окончательной оценке, составила 1,1% против уровня января в 1,3%. Аналитики ожидали, что показатель снизится до уровня предварительной оценки в 1,2%. Темпы роста цен в Европе снижаются на протяжении последних четырех месяцев.

На рынке наблюдается обеспокоенность по поводу возможной торговой войны, что уже привело к снижению азиатских рынков. К этому привели сообщения о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.

Инвесторы также обратили внимание на другие новости из США: СМИ сообщили о том, что Трамп решил снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности. Ранее в отставку ушел госсекретарь Рекс Тиллерсон. Все эти перестановки в политических кругах США, по мнению аналитиков, могут повлиять на программу президента Дональда Трампа.

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