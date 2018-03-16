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Акции Siemens Healthineers открыли первый день торгов ростом на 5%


Рынки / Акции

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Акции производителя медицинского оборудования Siemens Healthineers, которая в четверг провела листинг на Лондонской фондовой бирже, росли на открытии в первый день торгов на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Цена размещения "дочки" Siemens составила 28 евро за акцию. При этом на открытии торгов в пятницу бумаги торговались на уровне 29,42 евро.

Siemens в ходе размещения 150 миллионов обыкновенных акций своей дочерней компании планировала привлечь 4,2 миллиарда евро. Siemens останется мажоритарным акционером своего подразделения.

При этом, как сообщил немецкий биржевой оператор Deutsche Boerse, старт электронных торгов на площадке Xetra (Exchange Electronic Trading, всемирная электронная система торговли ценными бумагами, базирующаяся во Франкфурте-на-Майне - ред.) в пятницу был отложен на полтора часа из-за технических проблем. Именно на платформе Xetra торгуются акции Siemens Healthineers.

Siemens объявил о намерении провести IPO своего подразделения по производству медоборудования в ноябре 2016 года. Согласно данным последней финотчетности, Siemens Healthineers по итогам 2017 года получила 2,5 миллиарда евро чистой прибыли и выручку в размере 13,8 миллиарда евро.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.

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