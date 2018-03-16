Рубль слабеет перед выходными, евро уже стоит 71 руб

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Рубль умеренно слабеет перед выходными, евро уже стоит 71 рубль, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.43 мск повышался на 11 копеек - до 57,57 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 70,99 рубля. Евро уже поднимался ранее в пятницу до 71,0125 рубля – максимума с 14 февраля.

Давление на российскую валюту перед выходными исходит от геополитических рисков на фоне развития "дела Скрипаля" и новых санкций США против РФ. Впрочем, дорогая нефть поддерживает рубль, отмечают эксперты.