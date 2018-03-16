Биржи АТР закрылись в основном снижением на политических новостях из США

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно снижением, завершив неровную торговую неделю с фокусом внимания инвесторов на политических новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,58%, до 21676,51 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 0,06%, до 2493,97 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,65%, до 3269,88 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1863,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index потерял 0,12%, опустившись до 31501,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,48%, до 5949,4 пункта.

Снижение большинства индексов было вызвано общим неспокойным политическим фоном, считает агентство Market Watch, отсылая к расширению санкций министерства финансов США против ряда граждан и компаний РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA). Агентство также указывает на реструктуризацию в Белом доме и увольнение нескольких ключевых соратников президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в четверг газета New York Times сообщила, что независимый спецпрокурор Роберт Мюллер направил Trump Organization повестку с требованием предоставить ряд документов, в том числе – связанных с Россией. Это первый известный случай, когда спецпрокурор затребовал документы, непосредственно связанные с бизнесом Трампа. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в конгрессе США.

"Рынки очень чувствительны к нынешнему политическому ландшафту", - приводит агентство мнение трейдера CMC Markets Ориано Лицы (Oriano Lizza).

В дальнейшем основными драйверами на рынках станут результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут объявлены в среду, 21 марта. По данным CME Group, 90,2% экспертов считают, что уже на мартовском заседании базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. Инвесторы также ждут комментариев о дальнейшей политике регулятора от его нового главы Джерома Пауэлла.