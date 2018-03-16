Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют, кроме АФК "Система"

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в минусе, дорожают лишь расписки АФК "Система" AFKS, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,37%, до 5,42 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,73%, до 65,62 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,52%, до 133,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели в цене на 1,04% - до 4,72 доллара, "Газпром нефти" - на 0,41%, до 24,55 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,68%, до 2,04 доллара, Сбербанка SBER - на 1,29%, до 17,96 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 4,7%, до 23,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" опускались в стоимости на 0,73%, до 18,76 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,68%, до 15,38 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,68% - до 25,54 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 1,44%, до 19,05 долларов, "Ленты" - на 0,41%, до 6,04 доллара. Расписки АФК "Система" при этом дорожали на 1,11%, до 4,1 доллара.