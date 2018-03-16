FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют, кроме АФК "Система"


Рынки / Акции

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в минусе, дорожают лишь расписки АФК "Система" AFKS, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,37%, до 5,42 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,73%, до 65,62 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,52%, до 133,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели в цене на 1,04% - до 4,72 доллара, "Газпром нефти" - на 0,41%, до 24,55 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,68%, до 2,04 доллара, Сбербанка SBER - на 1,29%, до 17,96 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 4,7%, до 23,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" опускались в стоимости на 0,73%, до 18,76 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,68%, до 15,38 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,68% - до 25,54 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 1,44%, до 19,05 долларов, "Ленты" - на 0,41%, до 6,04 доллара. Расписки АФК "Система" при этом дорожали на 1,11%, до 4,1 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ