События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 марта

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 1:45 AUD Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля 7:30 JPY Япония - Объём промышленного производства (м/м) (январь) -6,60% -6,8% (факт) 12:00 EUR Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,10% 0,10% 13:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1% 1% 13:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,90% 0,20% 13:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,20% 1,20% 13:00 EUR Еврозона - Уровень заработной платы (г/г) (4кв2017) 1,60% 1,80% 15:30 USD США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль) 5,90% 15:30 USD США - Число выданных разрешений на строительство (февраль) 1,377 млн 1,32 млн 15:30 USD США - Объём строительства новых домов (февраль) 1,326 млн 1,29 млн 15:30 USD США - Объём строительства новых домов (м/м) (февраль) 9,70% 6% 15:30 CAD Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (январь) -1,97 млрд 15:30 CAD Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь) -0,30% -0,80% 16:15 USD США - Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -0,10% 0,30% 16:15 USD США - Объём промышленного производства (г/г) (февраль) 3,70% 17:00 USD США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь) 5,811 млн 5,89 млн 17:00 USD США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 90 89,8 17:00 USD США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 99,7 99,3 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 796 22:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 5,3 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 686,5 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 183,8 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 128,9 тыс 22:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 3,1 тыс 22:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -86,8 тыс 22:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 17,9 тыс 22:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 133 тыс USD США - Oracle - прибыль за финанс. 3кв2018 3,083 млрд долл

Российские события