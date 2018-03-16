FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 марта


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, Scanrail

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:45 AUDАвстралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля  
7:30 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (январь)-6,60% -6,8% (факт)
12:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,10%0,10%
13:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)1%1%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)-0,90%0,20%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)1,20%1,20%
13:00 EURЕврозона - Уровень заработной платы (г/г) (4кв2017)1,60%1,80%
15:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль)5,90%
15:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (февраль)1,377 млн1,32 млн
15:30 USDСША - Объём строительства новых домов (февраль)1,326 млн1,29 млн
15:30 USDСША - Объём строительства новых домов (м/м) (февраль)9,70%6%
15:30 CADКанада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (январь)-1,97 млрд
15:30 CADКанада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь)-0,30%-0,80%
16:15 USDСША - Объём промышленного производства (м/м) (февраль)-0,10%0,30%
16:15 USDСША - Объём промышленного производства (г/г) (февраль)3,70%
17:00 USDСША - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь)5,811 млн5,89 млн
17:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)9089,8
17:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)99,799,3
20:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes796
22:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/5,3 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC686,5 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC183,8 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC128,9 тыс
22:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC3,1 тыс
22:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-86,8 тыс
22:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю17,9 тыс
22:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC133 тыс
 USDСША - Oracle - прибыль за финанс. 3кв2018 3,083 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBАК АЛРОСА - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2017
 RUBОбувь России - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBАэрофлот - СД (рекоменд. по див-дам 2017)17,4795 - див-д 2016
 RUBРусагро - СД (повестка не разглашается)
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ