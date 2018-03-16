Доллар дешевеет на политических новостях и в ожидании заседания ФРС

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром снижается к основным мировым валютам, реагируя на сообщения СМИ о возможных новых увольнениях в администрации президента США, а также в преддверии заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару рос до 1,2311 доллара за евро с 1,2305 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 105,92 иены за доллар со 106,34 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06% - до 90,08 пункта.

В ночь на пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности. На фоне недавнего увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона это сообщение оказало давление на курс американской валюты.

В то же время инвесторы ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены в среду, 21 марта. По данным CME Group, 90,2% экспертов считают, что уже на мартовском заседании ФРС базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.

Позднее в пятницу рынок ждет статистику по еврозоне и США. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщит окончательные данные по инфляции в регионе за февраль. Аналитики ожидают, что инфляция замедлилась до 1,2% с 1,3% в январе.

Что касается США, то в пятницу ФРС опубликует статистику промышленного производства в стране за февраль, ожидается, что показатель вырос в месячном выражении на 0,3%. Минторговли страны сообщит данные по числу новостроек в стране и количеству разрешений на строительство за февраль. Прогноз предполагает рост числа новых домов в США на 6% по сравнению с показателем января - до 1,29 миллиона. Позднее будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) за март. Аналитики ожидают его снижение до 99,3 пункта с 99,7 пункта в феврале.