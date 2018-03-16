РФ избавилась в январе 2018 г от бондов США на $5 млрд

ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Россия в январе 2018 года сократила объем активов в гособлигациях США на 5,3 миллиарда долларов - до 96,6 миллиарда долларов, опустившись на 16 строку среди их держателей, следует из данных минфина США, опубликованных на сайте ведомства.

Россия уступила Южной Корее, у которой сейчас сосредоточено 101,7 миллиарда в казначейских бумагах США.

Крупнейший держатель этого актива - по-прежнему Китай. У него сейчас этих бумаг на 1,168 триллиона долларов. Однако по сравнению с декабрем прошлого года Китай избавился от этих активов на 16 миллиардов долларов. И в результате его разрыв с Японией, которая сейчас находится на второй строке этого списка, сократился до 2,5 миллиарда долларов.

Всего государства по всему миру являются держателями казначейских бумаг минфина США на 6,26 триллиона долларов. Это почти на 20 миллиардов меньше, чем на конец декабря 2017 года.