Биржи США не продемонстрировали единой динамики

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне неопределенности относительно предложений по новым пошлинам в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,47%, до 24873,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - снизился на 0,2%, до 7481,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,08%, до 2747,33 пункта.

СМИ сообщили, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений о новых пошлинах, нацеленных против ввозимой из Китая продукции. До того, в начале марта Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, что не нашло поддержки как у торговых партнеров США, так и у некоторых однопартийцев президента. Он также заявил, что торговая война — это "хорошо", и предсказал "легкую победу" в ней для США.

Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией затребовал документы предвыборного штаба Трампа.

Ранее в четверг минтруд страны сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 марта, снизилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 226 тысяч. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя — на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу — до 230 тысяч.

Минтруд также сообщил, что цены на импорт в США в феврале выросли на 0,4%, что оказалось больше прогноза аналитиков в 0,3%.

"Экономические данные свидетельству об улучшении экономики, не только в США, но и Европе и Азии, но мы приближаемся к концу цикла", - приводит агентство MarketWatch слова президента Tower Bridge Advisors Марис Огг (Maris Ogg).