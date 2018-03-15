Рубль перед закрытием оставался в минусе к доллару и стабилизировался к евро

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ. Рубль снижался к доллару и стабилизировался к евро вечером в четверг, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район 1,23 доллара.

Новые санкции США против российских граждан и компаний усилили во второй половине дня ослабление рубля против основных резервных валют, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.33 мск рос на 37 копеек — до 57,49 рубля, курс евро - на 6 копеек — до 70,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Курс рубля к доллару снижался перед закрытием в четверг и стабилизировался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форекс в район отметки 1,23 доллара.

Усиление геополитических рисков добавило давления на рубль. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список 5 юридических лиц и 19 физлиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

В то же время, рынок нефти, закрепляющийся на уровне 65 долларов за баррель сорта Brent, поддерживал курс рубля.

Согласно мартовскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в феврале сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее. Кроме того, агентство повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году на 0,1 миллиона баррелей, до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос в этом году составит 99,3 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона баррелей.

Поддержка рублю пришла и от словесных интервенций. Инфляция в России в феврале впервые в истории оказалась ниже, чем в США, и по последним данным составила 2,18%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В целом же курс доллара вечером повышался против рубля на 0,7%, евро - в пределах 0,1%, хотя и приближался в течение дня к ключевой отметке 71 рубль. Рублевая цена "черного золота" поднялась в район уровня 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни, до и после президентских выборов в РФ, нельзя исключать дальнейшего усиления геополитической напряженности и болезненной реакции рубля на данный фактор, однако в последнее время российский валютный рынок достаточно быстро переваривает события подобного рода и приходит в себя, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Кроме того, ослабление отечественной валюты предоставит отличную возможность экспортерам для продажи валютной выручки в преддверии крупных налоговых платежей (общий отток ликвидности в бюджет до конца месяца может превысить 2 триллиона рублей)", - добавил он.

На торгах пятницы валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 70,2-71,4 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.