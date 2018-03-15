Биткоин по-прежнему дешевеет на новостях от Google

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером продолжает дешеветь, инвесторы отыгрывают новости компании Google о том, что она с июня введет запрет рекламы криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.00 мск биткоин дешевел на 2,58%, до 8,164 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 1,79%, до 8,136 тысячи долларов, на GDAX - на 2,27%, до 8,146 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 3,67%, до 600,09 доллара, Ripple — на 5,49%, до 0,677 доллара, Bitcoin Cash — на 4,85%, до 917,01 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 323,71 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

В центре внимания трейдеров по-прежнему новости о том, что Google планирует с июня ввести у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. В конце января Facebook FB уже запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

"История с биткоином довольно проста. (Его курс - ред.) быстро поднялся, а затем опустился еще быстрее", - приводит агентство Блумберг мнение президента исследовательской фирмы Endpoint Technologies Associates Inc. Роджера Кея (Roger Kay). По мнению эксперта, возможно, биткоин - не самое лучшее средство для тех, кто хочет быстро разбогатеть, поскольку криптовалюта чрезвычайно волатильна.

В целом популярность биткоина заметно снижается, отмечает агентство. Оно пишет, что "согласно данным Google Trends, онлайн-поиск (по запросу - ред.) "биткоин" упал на 82% по сравнению с декабрьскими максимумами".