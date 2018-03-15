Акционер "Аэрофлота" выдвинул своего гендиректора Пахомова в совет директоров компании

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Акционер "Аэрофлота" AFLT— "Авиакапитал-Сервис" - выдвинул в совет директоров авиаперевозчика своего гендиректора Романа Пахомова и гендиректора компании "РТ – развитие бизнеса" Александра Назарова, сообщает авиакомпания в четверг.

Назаров ранее не входил в совет директоров компании, Пахомов в прошлом был его участником, однако не член ныне действующего состава. "Авиакапитал-Сервис" и "РТ – развитие бизнеса" входят в "Ростех".

Еще два кандидата выдвинуты от инвестиционных фондов и входят в совет директоров авиаперевозчика. Среди них старший советник УБ "Бизнес-консультирование АБ", (Стокгольм, Швеция) Ларс Эрик Андерс Бергстром и председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович.

В среду другой акционер "Аэрофлота" — правительство РФ - выдвинуло в совет директоров восемь его действующих членов. Это, в частности, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков и первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

Помимо этого, от России выдвинуты президент ОАК Юрий Слюсарь, управляющий директор "Ренессанс Брокера" Игорь Каменской, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Последние два кандидата параллельно выдвинуты и от "Авиакапитал-Сервиса".

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство — 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — около 40%, 5,6% — физическим лицам, 45,2% акций находятся в свободном обращении.