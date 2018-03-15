Неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 млн акций TCS Group

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 миллиона обыкновенных акций TCS Group Holding, в состав которой входят "Тинькофф Банк" и "Тинькофф Страхование", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся параметры сделки.

Стоимость выставленного на продажу пакета через ускоренный сбор заявок оценивается в размере до 80 миллионов долларов. Организатором сделки выступает Morgan Stanley.

В четверг депозитарные расписки (соответствует одной акции) TCS Group на LSE выросли в цене на 2,5% - до 24,45 доллара за бумагу.