Рынок акций РФ снизился после ввода новых санкций США

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в четверг по основным индексам на фоне расширения санкций США против ряда граждан и юрлиц РФ.

Индекс Мосбиржи к закрытию подешевел на 0,12%, до 2272,49 пункта, индекс РТС - на 0,31%, до 1247,28 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.26 мск рос на 29 копеек, до 57,42 рубля, курс евро - на 8 копеек, до 70,76 рубля.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent увеличивался на 0,26%, превысив 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

УТРОМ - НЕФТЬ, ВЕЧЕРОМ - САНКЦИИ

"Российскому рынку некуда деваться от негатива, который постепенно нагнетается со всех сторон", - считает Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

После роста на открытии торгов индексы стали двигаться разнонаправленно на фоне укрепления рубля к доллару и евро. Однако в дальнейшем неустойчивая динамика нефти надавила как на отечественную валюту, так и на индексы Мосбиржи и РТС.

На вечерних торгах нефть вышла в плюс, но эстафету негатива перехватила политика, в результате отечественные индикаторы завершили торги в "красной зоне".

США ввели санкции против 19 физических и пяти юридических лиц РФ, заявили ранее в четверг в минфине США.

В распространенном пресс-релизе ведомства отмечается, что "сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список пять юридических лиц и 19 физлиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

Акции "Мегафона" MFON в четверг обновили исторический минимум после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды в 2018 году. Кроме того, "Мегафон" планирует повысить капитальные затраты в 2018 году до 80 миллиардов рублей с 56 миллиардов в 2017 году.

К закрытию торгов акции "Мегафона" снизились на 9,03%, до 524,9 рубля (днем падали на 12,3% - до 506,1 рубля, обновив исторический минимум).

Бумаги Сбербанка SBER второй день подряд к закрытию торгов также значительно дешевеют. В четверг префы упали на 2,99%, обыкновенные акции банка – на 3,04%. По мнению Игнатенко, бумаги уже заметно перекуплены, но обладают значительным потенциалом к дальнейшей коррекции. Эксперт ждет сползания обыкновенных акций в район 255 рублей, а префов - к уровню 210 рублей.

Среди лидеров снижения также в четверг оказались акции"Соллерса" SVAV(-2,16%), "М.Видео" (-1,94%), "Юнипро" (-1,8%), "Интер РАО" IRAO(-1,47%), НЛМК (-1,15%).

ЛИДЕРЫ РОСТА

Лидерами роста, в свою очередь, выступали акции "Магнита" MGNT(на 3,6% - до 5149 рублей) на новостях о закрытии сделки по приобретению пакета основателя компании, Сергея Галицкого, банком ВТБ, отмечают аналитики "Велес Капитала".

По мнению Анны Бодровой из "Альпари", пока у "Магнита" это технический отскок, который оставляет бумагу внутри "боковика" 4500-5200 рублей. Для того, чтобы можно было говорить об уверенно растущем тренде, нужно, чтобы акции закрепились выше 5500-5600 рублей, считает она.

Также среди лидеров роста - акции "Мосэнерго" MSNG(2,06%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(1,93%), акции "Лукойла" LKOH(1,55%), "Роснефти" ROSN(1,24%), Московской биржи (1,24%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,23%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(1,22%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи остается в пределах 2230-2280 пунктов, но чем ближе к финалу недели, тем больше оснований "провалиться" дополнительно, считает Бодрова.

"Основной негатив идет со стороны внешнего фона, дополнительное давление формируется из-за отдельных корпоративных историй. Ближайшая поддержка в рублевом индикаторе стоит на уровне 2220-2230 пунктов, при ее пробое откроется дорога к 2200 пунктам. Но для того, чтобы снизиться настолько ощутимо, нужен выраженный негатив, а пока же информационный поток носит умеренно минорный характер", - оценивает она.

Индексу Мосбиржи грозит снижение к уровням 2200 и 2150 пунктам, полагает, в свою очередь, Игнатенко.

"Накануне отечественные площадки заметно просели после сообщений о том, что Великобритания озвучила обещанные санкции в отношении РФ, решив выслать из страны пару десятков российских дипломатов. Тем не менее, Россия обещала не остаться в стороне и объявить ответные меры и также выслать британских дипломатов. На мой взгляд, осложнение внешнеэкономических связей может усугубить техническую картину индекса Мосбиржи. Эта история еще не закончена и может наложить жирный отпечаток на графики многих бумаг", - заключает она.