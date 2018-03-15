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Рубль усилил снижение к доллару и евро на расширении санкций США против РФ


Рынки / Валюта

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Курс рубля немного ускорил снижение к доллару и евро, потеряв еще 20 и 10 копеек соответственно на новостях о расширении санкций США против России, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 26 копеек - до 57,38 рубля, курс евро - на 7 копеек, до 70,75 рубля.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,12% - до 64,97 доллара за баррель.

США расширили санкции против РФ. Соответствующий список опубликован на сайте Минфина страны в четверг. Как следует из документа, в список внесены 14 физических лиц и одна компания.

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