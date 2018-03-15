Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно при стабильном рубле

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне устойчивого рубля; при этом акции "Мегафона" MFON продолжают утреннее падение на новостях о дивидендах.

Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижался на 0,16%, до 2271,53 пункта, индекс РТС рос на 0,09%, до 1252,26 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 1 копейку, до 57,13 рубля, курс евро снижался на 13 копеек, до 70,55 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дорожал на 0,46%, до 65,19 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Мегафона" в четверг обновили исторический минимум после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды в 2018 году. К текущему моменту акции компании снижаются на 9%, до 525,3 рубля (уже падали на 12,3% - до 506,1 рубля, обновив исторический минимум).

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров не рекомендует акционерам выплачивать дивиденды в 2018 году. Кроме того, "Мегафон" планирует повысить капитальные затраты в 2018 году до 80 миллиардов рублей с 56 миллиардов в 2017 году.

"В ближайшее время мы видим акции "Мегафона" в районе 500 рублей. "Мегафону" необходимо реинвестировать прибыль в развитие компании, а также выполнить обязательства по исполнению "закона Яровой". В связи с этим и планируется существенное увеличение капитальных затрат и отмена дивидендных выплат в 2018 году. Также акции будут под давлением рынка, который снижается на внешнеполитическом фоне", - комментирует Дмитрий Баженов, аналитик "КИТ Финанс Брокер".

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" полагает, что акции "Мегафона" остаются привлекательными для долгосрочного вложения. Несмотря на низкую вероятность выплаты дивидендов в ближайшие пару лет, драйвером роста акционерной стоимости может стать увеличение тарифов, считает он.

"Я ожидаю более существенного повышения ARPU от данных (не менее чем на 5% по итогам года), причем ускорение темпов роста этого показателя может начаться уже во втором квартале. Выручка "Мегафона" по итогам года составит 335-338 миллиардов. Компания сохранит рентабельность OIBDA на уровне 36–38%", - добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Уралкалия" (2,73%), "Магнита" MGNT(1,99%), "М.Видео" (1,96%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(174%), акции En+ (1,45), а также акции "Мосэнерго" MSNG(1,22%), Московской биржи (1,19%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(1,09%) и акции НМТП (1,02%).

"Лучше рынка сегодня выглядят акции "Магнита"... Кто-то крупный продолжает их выкупать, формируя большую позицию со средней ценой 5 тысяч рублей за акцию", - комментирует Василий Олейник из "Финама".

Среди лидеров снижения – акции "Юнипро" (-2,16%), "Полюса" (-1,85%), "Соллерса" SVAV(-1,66%), префы "Селигдара" SELG(-1,45%) и обыкновенные акции Сбербанка SBER(-1,43%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российским инвесторам не стоит забывать про растущие риски геополитики, которые в ближайшие дни и недели могут реализоваться в виде новых и более жёстких санкций, отмечает Олейник.

"Сейчас коррекция проходит вполне в умеренном диапазоне и не вызывает опасений, но если индекс пробьёт чрезвычайно важную поддержку 2110-2210 пунктов, то далее пойдёт снижение до уровня 2035 пунктов, где сейчас находится 200-дневная средневзвешенная. Если же все-таки индексу удастся удержаться, то последует возврат к отметке 2310 пунктов", - комментирует Сергей Судилин из ИК "Прайм Капитал".