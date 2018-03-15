Биржи Европы растут на финансовых отчетностях

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж торгуются в "зеленой зоне" в четверг днем, инвесторы реагируют на позитивную корпоративную отчетность по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16%, до 7144,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,23%, до 5245,5 пункта, немецкий DAX - на 0,25%, до 12268,1 пункта.

Один из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкая Lufthansa сообщила о росте чистой прибыли в 2017 году на 33%, 2,364 миллиарда евро, выручка достигла 35,579 миллиарда евро, что на 12,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. Таким образом, авиакомпания достигла лучших за историю финансовых результатов. В итоге бумаги компании дорожают на 2,1%. В плюсе оказались и бумаги компании Tesco (рост на 2,3%) после повышения рейтинга компании J.P. Morgan.

Инвесторы также обращают внимание на новости из США. Пост экономического советника президента США может занять экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Он ранее говорил о том, что поддерживает программу Трампа, которая включает снижение дисбаланса в торговле с Китаем. "На самом деле рынки могут несколько укрепиться на новости о том, что (президент США Дональд - ред.) Трамп решил отдать должность Кудлоу, а не кому-то с более радикальными экономическими убеждениями", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Rabobank Баса ван Геффена (Bas van Geffen).

Вместе с тем крупнейшая мировая розничная сеть по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила о снижении продаж в первом квартале 2017-2018 финансового года на 1,5% - до 53,554 миллиарда шведских крон (около 6,5 миллиарда долларов) согласно предварительной оценке. Акции ритейлера теряют 4,4%.

Акции Unilever теряют около 1,2% в Лондоне и Амстердаме на новостях об изменении структуры. Ранее компания объявила о том, что планирует слияние двух холдинговых компаний N.V. и PLC в одну. Вместе с этим штаб-квартира двух из трех основных подразделений будет находится в Лондоне.