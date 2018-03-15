FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, Scanrail

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:45 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)-0,1%-0,1%
10:45 EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)-0,1%-0,1%
12:00 USDСША - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
12:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,5%
15:30 USDСША - Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль)0,8%0,3%
15:30 USDСША - Индекс цен на импорт (м/м) (февраль)1%0,2%
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице231 тыс226 тыс
15:30 USDСША - Индекс производственной активности NY Empire State (март)13,115
15:30 USDСША - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)25,823
15:30 USDСША - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март)25,2
15:30 CADКанада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP10,7 тыс
18:45 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
23:00 USDСША - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь)27,3 млрд долл40,2 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 09.03)452,3 млрд долл (на 02.03)
 RUBЭнел Россия - финансовая отчетность по МСФО за 2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBЭнел Россия - телеконференция менеджмента
 RUBАК АЛРОСА - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМегафон - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUBМегафон - телеконференция менеджмента
 RUBТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBPetropavlovsk Plc - финансовые результаты за 2017 и прогноз на 2018
 RUBСИБУР Холдинг - СД (рекоменд. по див-дам 2017)3,33 (1П2016) + 4,3 (фин) - див-д 20164,5 (1П2017) - див-д 2017
 RUBИнтер РАО - СД (о созыве ГОСА, рекоменд. по див-дам 2017)0,146819923371648 - див-д 2016
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ