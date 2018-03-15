События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,1%
|-0,1%
|10:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)
|-0,1%
|-0,1%
|12:00
|USD
|США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,5%
|15:30
|USD
|США - Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,3%
|15:30
|USD
|США - Индекс цен на импорт (м/м) (февраль)
|1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|231 тыс
|226 тыс
|15:30
|USD
|США - Индекс производственной активности NY Empire State (март)
|13,1
|15
|15:30
|USD
|США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
|25,8
|23
|15:30
|USD
|США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март)
|25,2
|15:30
|CAD
|Канада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
|10,7 тыс
|18:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|23:00
|USD
|США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь)
|27,3 млрд долл
|40,2 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 09.03)
|452,3 млрд долл (на 02.03)
|RUB
|Энел Россия - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Энел Россия - телеконференция менеджмента
|RUB
|АК АЛРОСА - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Мегафон - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|Мегафон - телеконференция менеджмента
|RUB
|ТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Petropavlovsk Plc - финансовые результаты за 2017 и прогноз на 2018
|RUB
|СИБУР Холдинг - СД (рекоменд. по див-дам 2017)
|3,33 (1П2016) + 4,3 (фин) - див-д 2016
|4,5 (1П2017) - див-д 2017
|RUB
|Интер РАО - СД (о созыве ГОСА, рекоменд. по див-дам 2017)
|0,146819923371648 - див-д 2016