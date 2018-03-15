События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 10:45 EUR Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,1% -0,1% 10:45 EUR Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) -0,1% -0,1% 12:00 USD США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ 12:40 EUR Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,5% 15:30 USD США - Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль) 0,8% 0,3% 15:30 USD США - Индекс цен на импорт (м/м) (февраль) 1% 0,2% 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 231 тыс 226 тыс 15:30 USD США - Индекс производственной активности NY Empire State (март) 13,1 15 15:30 USD США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март) 25,8 23 15:30 USD США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март) 25,2 15:30 CAD Канада - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP 10,7 тыс 18:45 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер 23:00 USD США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь) 27,3 млрд долл 40,2 млрд долл

Российские события