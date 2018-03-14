Кабмин РФ выдвинул 8 членов совета директоров "Аэрофлота" в его новый состав

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло восьмерых членов действующего совета директоров "Аэрофлота" AFLT в новый состав совета, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

В качестве представителей РФ в совет выдвинуты гендиректор корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В качестве независимых директоров выдвинуты управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской и гендиректор ООО "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров.

Группа "Аэрофлот" объединяет крупнейшую российскую авиакомпанию "Аэрофлот", лоукостер "Победа", авиакомпании "Россия" и "Аврора".

Основным акционером "Аэрофлота" является государство, которому принадлежит 51% акций компании. "Аэрофлот-Финанс" владеет 4,5% акций, структуры госкорпорации "Ростех" - 3,26%, около 35% принадлежит институциональным инвесторам, 6,1% - физлицам, 0,1% - менеджменту авиакомпании.