Биткоин дешевеет на сообщениях о введении Google запрета рекламы криптовалют

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером дешевеет, инвесторы реагируют на сообщения о планах компании Google с июня ввести запрет рекламы криптовалют, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.48 мск биткоин дешевел на 8,05%, до 8,453 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 9,24%, до 8,313 тысячи долларов, на GDAX - на 9,59%, до 8,351 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 8,79%, до 631,16 доллара, Ripple — на 7,53%, до 0,725 доллара, Bitcoin Cash — на 8,87%, до 974,33 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 340,95 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Ранее в среду Google сообщил, что с июня введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. Подобные меры уже предприняла компания Facebook FB, которая в конце января запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

"Сегодня курс биткоина продолжает умеренное снижение на фоне новостей о планах Google запретить рекламу криптовалют. Не так давно Facebook ввел подобный запрет, и при отсутствии регулирования в большинстве стран рынок реагирует болезненно. Такие планы влияют на курс, вселяя сомнения в инвесторов, которые могут воспринимать их как очередной перевес к негативному восприятию криптовалют", - прокомментировал РИА Новости Александр Бородич, основатель блокчейн-платформы Universa.

"Похоже, мы вошли в фазу снижения объёма торгов криптовалютой и нас ожидает тренд на снижение котировок, с периодическим отскоком в уровень 9,2-9,3 тысячи долларов. Следующая цель - 6 тысяч долларов, как бы это печально не звучало, но можно еще успеть закрыть свои позиции при отскоке к 9 тысячам долларов. Хотя криптовалюта - это вещь в себе, и надо очень внимательно следить за трендами в течение дня", - считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.