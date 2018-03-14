Рынок акций РФ снизился на фоне негатива в российско-британских отношениях

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на фоне негатива в российско-британских отношениях и геополитических рисков. Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,9% - до 2275,24 пункта, индекс РТС упал на 2,69%, до 1251,19 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.23 мск рос на 17 копеек - до 57,19 рубля, курс евро - на 9 копеек - до 70,75 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,09% - до 64,58 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля увеличили геополитические риски для российского рынка акций.

В частности, по ее словам, Британия приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, отзывает приглашение главе МИДа РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. Британия призовет Совбез ООН принять международные меры в отношении РФ уже в среду вечером.

Наконец, Мэй заявила, что Великобритания заморозит государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан.

В понедельник Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй заявила, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-Офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила в среду в парламенте перечень мер, направленных против РФ.

"Иностранные инвесторы фиксируют часть своих позиций и выходят из российских ценных бумаг, исключение составляет только потребительский сектор, где позитивные новости переломили негативную динамику", - отмечает Александр Григоренко, управляющий активами ИК Global Capital.

В результате к закрытию торгов основные российские индексы упали на 1,9-2,69%.

В свою очередь аналитики "Велес Капитала" замечают, что рынки внешнего и внутреннего долга не смогли преодолеть давление.

"Локальные бумаги ушли в минус чуть раньше, еврооблигации – чуть позже. Как результат, локальная кривая на среднем участке и длине выросла на 2-4 б.п., а потери в цене в зависимости от выпуска составили 10-30 б.п. Что примечательно, флоутеры, доля нерезидентов в которых мала, держались от распродажи в стороне. На внешнем рынке ценовые потери варьировались от 10 до 30 б.п. по всеи? длине кривои?. Более других упал выпуск Russis 28 (-44 б.п.)", - указывают они.

Не ожидать от рынка реакции на недружественные деи?ствия из второи? финансовои? столицы мира было бы опрометчиво, однако, судя по ценовои? реакции долгового рынка, а также пары рубль/доллар, до масштабнои? распродажи не дошло, комментируют эксперты. Ее и не будет, если в ближаи?шее время не дои?дет до ареста имущества и конфликт забуксует на политическом уровне, добавляют они.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Из крупных эмитентов можно отметить акции "Детского мира" (+1,05%), которые получили серьезный посыл для роста в виде отказа АФК "Система" AFKS от проведения SPO ритейлера в этом квартале, отмечает Григоренко из ИК Global Capital.

"У собственника имеются деньги на ведение своей деятельности и дальнейших ускоренных шагов по поиску денежных средств пока производить не нужно, что еще окажет свое воздействие на бумаги группы активов АФК "Система", - комментирует он.

Из крупных можно отметить и бумаги "М.Видео" (+3,26%), которые росли в течение дня куда более агрессивно, чем тот же "Детский мир", оценивает эксперт. "Их накачка пошла после публикации хорошей отчетности и позитивных перспектив по развитию интернет торговли совместно с розничной", - комментирует он.

Акции "М.Видео" дорожают второй день подряд в рамках технического отскока от двухмесячного минимума, замечает Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари". Для сохранения импульса бумаге нужно закрепиться выше 425 рублей, оттуда откроется дорога к 450 рублям.

Также среди лидеров роста - акции "Северстали" CHMF(1,19%), "Мегафона" MFON(1,02%) и "Юнипро" (0,96%).

Под давлением в среду оказался финансовый сектор. В лидерах падения – бумаги Сбербанка SBER: префы упали на 3,77% - до 216,99 рубля, обыкновенные акции – на 4,18% - до 262,5 рубля (уже падали до 262,11 рубля – минимума с 14 февраля). Также в лидерах падения – акции ВТБ (-4,05%) и акции Московской биржи (-2,88%).

"Банковский сектор начинает нервничать из-за вероятности внешнеполитического скандала с англичанами. Вероятность финансовых осложнений пока не самая высокая, но она есть", - считает Бодрова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пункта, а индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1222-1290 пунктов.

В рамках вечерней сессии Богдан Зварич из "Фридом Финанс" не исключает попыток восстановления на рынке энергоносителей. Игроки должны обратить внимание на снижение запасов нефтепродуктов и достаточно умеренный рост добычи, что позволит "быкам" перехватить инициативу и отыграть большую часть потерь, считает он.

"В результате рубль и фьючерс на индекс РТС смогут закончить "вечерку" на положительной территории. Также мы ожидаем коррекционного роста на открытии торгов в четверг", - прогнозирует аналитик.