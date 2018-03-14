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Рубль сбавил темпы роста, индексы РФ усилили снижение на заявлениях Терезы Мэй


Рынки / Валюта

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рубль сбавил темпы роста, фондовые индексы РФ усилили снижение на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по "делу Скрипаля", свидетельствуют данные торгов.

Британия приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, отзывает приглашение главе МИДа РФ Сергею Лаврову посетить Лондон. Мэй рассчитывает на принятие международных мер в отношении РФ, Британия призовет к этому на Совбезе ООН уже в среду вечером.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 0,05 рубля - до 56,97 рубля, курс евро - на 0,21 рубля и равнялся 70,45 рубля. До заявлений доллар снижался на 26 копеек, евро – на 36 копеек.

Индекс Мосбиржи к этому часу снижался на 1,2% до 2292, РТС – на 1,5% до 1267. Снижение индексов на заявлениях увеличилось на 0,2-0,3 процентного пункта.

В понедельник Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй заявила, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-Офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила в среду в парламенте перечень мер, направленных против РФ.

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