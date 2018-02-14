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Бумаги компаний РФ на LSE торгуются разнонаправленно


Рынки / Акции

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,98%, до 5,43 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 0,2%, до 66,13 доллара, "Новатэка" NVTK - опускалась на 0,3%, до 134,6 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели на 0,42% - до 4,92 доллара, "Газпром нефти" - на 0,59%, до 25,15 доллара.

Цена бумаг ВТБ оставалась на уровне предыдущего закрытия в 2,13 доллара, Сбербанка SBER - снижалась на 0,9%, до 19,58 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,21%, до 23,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" теряли в цене 0,68%, опускаясь до 19,28 доллара, "Северстали" CHMF - дорожали на 0,91%, до 15,54 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,68% - до 26,21 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 0,03%, до 19 долларов, "Ленты" - дешевели на 0,16%, до 6,39 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS поднимались в цене на 0,7%, до 4,16 доллара.

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