События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Global Ports - операционная и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 и телеконференция менеджмента

RUB Уралкалий - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017

RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - СД (повторный созыв ВОСА в связи с несостоявшимся собранием акционеров, назначенным на 05.03.2018 по вопросу досрочных перевыборов СД)

RUB Ростелеком - СД (стратегия на 2018-2022, дивидендная политика компании)