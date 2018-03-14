Золото дорожает на ослаблении доллара после отставки госсекретаря Тиллерсона

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром незначительно поднимается на фоне ослабления доллара, вызванного новостями об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,1 доллара, или на 0,08%, до 1328,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,02%, до 16,63 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,61 пункта.

Во вторник президент США Дональд Трамп неожиданно отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В результате доллар оказался под давлением.

Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.