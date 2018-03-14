Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании статистики по запасам в США

МОСКВА, 14 мар ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы ожидают статистику от министерства энергетики США по запасам сырья в стране по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 64,56 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,03% - до 60,73 доллара за баррель.

Позднее в среду минэнерго США сообщит статистику по запасам нефти в стране за неделю по 9 марта. Эксперты ожидают роста показателя на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 427,9 миллиона баррелей.

При этом инвесторы почти не реагируют на статистику по запасам от Американского института нефти (API). По данным института, запасы сырья выросли на 1,2 миллиона баррелей, запасы бензина, по оценке API, при этом снизились на 1,3 миллиона баррелей, дистиллятов - упали на 4,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), сократились на 156 тысяч баррелей, считают эксперты API.

Цены на нефть находятся под давлением на фоне обеспокоенности инвесторов относительно роста добычи в США. В понедельник управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны сообщило, что ожидает роста добычи сланцевой нефти в апреле текущего года на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей. EIA в начале марта также подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки.

"Продолжающийся рост добычи в США по-прежнему представляет значительный риск для нефтяных цен", - приводит агентство Рейтер слова главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).