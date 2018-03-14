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Доллар продолжает дешеветь на новостях об отставке госсекретаря Тиллерсона


Рынки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам продолжает снижение в среду утром после того, как стало известно об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару рос до 1,2407 доллара за евро с 1,2391 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 106,48 иены за доллар со 106,58 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05% - до 89,62 пункта.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ. Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

"Уход Тиллерсона вносит некоторое беспокойство по поводу того, что это даст "зеленый свет" для тех представителей администрации, которые продвигают меры протекционизма", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Новости появились после выхода статистики по инфляции в США, которая совпала с прогнозами экспертов - рост потребительских цен в стране за февраль составил 2,2% в годовом выражении и 0,2% в месячном. В январе инфляция составляла 2,1% в годовом выражении, в месячном выражении рост цен составлял 0,5%.

Инвесторы также ожидают статистику по еврозоне и США. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщит данные по промпроизводству в еврозоне. По прогнозу аналитиков, объем промышленного производства в регионе в январе сократился на 0,4% в месячном выражении и вырос на 4,7% в годовом. Позднее министерство торговли США обнародует данные о розничных продажах в стране за февраль. Как прогнозируют эксперты, в месячном выражении показатель вырос на 0,3%.

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