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ЦСР считает избыточной ответственность за валютные нарушения в РФ


Рынки

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Уровень ответственности за нарушение валютного законодательства в РФ избыточен и создает необоснованные риски для валютных резидентов, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Действующий режим ответственности за валютные правонарушения, когда ее размер достигает суммы проводимой операции, создает необоснованные риски для валютных резидентов РФ", – говорится в докладе ЦСР, посвященном либерализации валютного контроля в России. Эксперты центра называют избыточно жесткой установленную в России ответственность за такие нарушения.

В документе отмечается, что с 2012 года штраф в размере 75–100% от суммы незаконной валютной операции может быть назначен не только за саму такую операцию, но и за порядок осуществления валютного законодательства, то есть за технические нарушения, связанные с формами и порядком отчетности.

Минфин РФ в текущем году уже смягчил ответственность по некоторым нарушениям: в частности было принято решение не взимать штрафы за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если просрочка не превышает 30 дней. Штрафы за непоступление валюты решено снизить с 75–100% до 33-50% от суммы невозвращенных средств.

"Стоит отметить, что данные предложения касаются только вопросов репатриации, но не ответственности за совершение незаконных валютных операций", - отмечают эксперты. При этом, по их данным, практически любое нарушение требований валютного законодательства является в России уголовно наказуемым деянием.

"Законопослушные резиденты зачастую совершают такие правонарушения ввиду незнания сложных правил регулирования, в то время как другие резиденты попросту не уведомляют ФНС о своих зарубежных счетах", - говорится в докладе.

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