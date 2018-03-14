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ЦСР: Запрет валютных операций между гражданами РФ за рубежом надо отменить


Рынки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок предложил отменить все ограничения на проведение валютных операций за пределами России межу российскими валютными резидентами, при этом внутри страны рубль должен остаться единственным законным платежным средством, такие меры содержатся в докладе ЦСР, посвященном либерализации валютного регулирования в России.

"Минфином и Банком России должны быть подготовлены предложения, устраняющие запрет на валютные операции между резидентами и устанавливающие в ГК РФ запрет на использование иностранной валюты в качестве платежного средства на территории РФ", - говорится в документе.

Сохранение рубля в качестве единственного законного платежного средства в России, по мнению авторов доклада, оправдано с точки зрения дедолларизации российской экономики. "В то же время операции между резидентами по договорам, исполнение которых осуществляется не на территории России, должны проводиться свободно", - полагают эксперты.

В докладе отмечается, что сейчас в России, как и в странах ОЭСР, валютные операции между нерезидентами, а также между резидентами и нерезидентами разрешены без ограничений. Однако установлен запрет на осуществление валютных операций между резидентами, за исключением перечисленных в закрытом, хотя и достаточно широком перечне.

"Контролировать проведение таких операций с помощью мер валютного контроля часто невозможно. Представляется, что должен быть установлен не общий запрет на осуществление валютных операций между резидентами, а запрет на осуществление валютных операций по территориальному признаку (на территории России) в рамках гражданского законодательства", - полагают эксперты ЦСР.

Действующие в России валютные ограничения сохранились со времен СССР, когда государство имело исключительное право на совершение операций с валютными ценностями. Сейчас, по мнению авторов доклада, они создают необоснованные преграды для лиц, признаваемых валютными резидентами.

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