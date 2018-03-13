СМИ: Страны G20 обсудят в Аргентине глобальную торговлю и рынок криптовалют

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Страны "большой двадцатки" (G20) обсудят на встрече в Аргентине 19-20 марта, глобальную торговлю и рынок криптовалют, следует из проекта коммюнике, на который ссылается агентство Рейтер.

Мировые финансовые лидеры обсудят вопросы борьбы с недобросовестной торговлей и уделят внимание правилам глобальной торговли на встрече 20 марта, поскольку Соединенные Штаты вызвали угрозу глобальной торговой войны путем введения импортных тарифов на сталь и алюминий, пишет агентство.

Кроме того, финансовые лидеры стран "большой двадцатки" в проекте коммюнике призывают международные нормативные органы к более эффективному мониторингу рынка криптовалют, так как незаконное использование криптовалютных активов может угрожать финансовой стабильности.

"Криптовалюты ... порождают проблемы защиты потребителей и инвесторов, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма", - говорится в документе.

При этом в проекте коммюнике отмечается, что технологические инновации, стоящие за криптовалютами, могут повысить эффективность мировой финансовой системы.