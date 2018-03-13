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РАКИБ и компания Bitbaza перечислят биткоины благотворительному фонду "Подари жизнь"


Рынки

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией-производителем оборудования для майнинга (добычи) криптовалют Bitbaza передадут на благотворительность 4 тысячи долларов в биткоинах фонду "Подари жизнь", сообщили РИА Новости в ассоциации.

Благотворительному фонду будут перечислены "добытые" за неделю до старта конгресса "БлокчейнРФ 2018", а также в дни его проведения - 27 и 28 марта биткоины.

Средства будут пожертвованы в благотворительный фонд Podari.Life (сестринский фонд российского "Подари жизнь", который помогает детям с онкологическими заболеваниями). Всего планируется привлечь и направить на благотворительность 4 тысячи долларов в виде биткоинов.

"РАКИБ призывает и других майнеров, обладателей крипто и традиционных фиатных валют, работающих в сфере технологии блокчейн, последовать этому примеру. Ассоциация заявляет, что на данный момент этот шаг носит, скорее, символический характер и должен продемонстрировать обладателям криптовалют легкость и доступность криптоблаготворительности", - заявил директор РАКИБ Арсений Щельцин.

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