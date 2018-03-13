Биткоин продолжает слабо дешеветь в прежнем диапазоне на противоречивых новостях

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Цена биткоина (bitcoin) во вторник вечером незначительно снижается - инвесторы оценивают новости о предложенном Японией усилении контроля над крипторынком со стороны стран "большой двадцатки" (G20), при этом котировки не выходят из узкого диапазона второй день подряд и продолжают находиться выше 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.58 мск биткоин дешевел на 0,26%, до 9,16 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,24%, до 9,09 тысячи долларов, на GDAX - на 0,81%, до 9,1 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 1,29%, до 686,47 доллара, Ripple — на 1,71%, до 0,78 доллара. При этом Bitcoin Cash дорожал на 2,36%, - до 1,069 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 369,623 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Япония намерена призвать страны "большой двадцатки" (G20) к усилению мер, предотвращающих использование виртуальных валют для отмывания денег, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер. Об этом страна объявит на предстоящей встрече G20 в Аргентине 19-20 марта. А в феврале обсуждение регулирования криптовалют в повестку ближайшего саммита "большой двадцатки" призывали внести министры финансов и главы центробанков Франции и Германии.

"С одной стороны, на курс биткоина отрицательно влияют заявления властей об ужесточении регулирования криптовалют, а с другой - существует положительный фон от высказываний экспертов, что за криптовалютами будущее, а регулирование со стороны государств нерезультативно", - сказал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

По мнению аналитика, курс биткоина в целом продолжает восстанавливаться, и при отсутствии негативного информационного фона уже на этой неделе криптовалюта может вернуться к отметке в 10 тысяч долларов.