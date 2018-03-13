ВЭБ: Рост ВВП РФ ускорится до 1,8% в 2018 г и замедлится до 1,1% в 2019 г

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Рост ВВП России ускорится в 2018 году до 1,8% против 1,5% в 2017 году и замедлится до 1,1% в 2019 году, говорится в прогнозе экономического развития России на 2018-2021 годы, подготовленном Внешэкономбанком.

"В 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%, против 1,5% в 2017 году", - говорится в прогнозе ВЭБа.

При этом базовый сценарий макропрогноза предполагает среднюю цену на нефть 62 доллара за баррель в 2018 году, 53 доллара за баррель в 2019 году, 57 долларов за баррель в 2020 году, 59 долларов за баррель в 2021 году.

НЕФТЬ И ФУТБОЛ ПОДСТЕГНУТ РОСТ

Стимулирующую роль в ускорении роста экономики, по мнению экономистов ВЭБа, будут играть цены на нефть, которые существенно повысились в начале этого года.

"Это позволит сохранить стабильность курса рубля в течение года, что даст возможность продолжать смягчение денежной политики, поддерживая рост кредита. В первой половине 2018 года можно ожидать усиления потребительского спроса, в том числе за счет повышения заработных плат в бюджетном секторе, необходимого для выполнения указов президента", - говорится в прогнозе.

"Также в первом полугодии положительный вклад в экономическую активность будет вносить подготовка к чемпионату мира по футболу, что сохранит на высоком уровне объемы строительства и инвестиций. Само проведение чемпионата даст импульс росту спроса на услуги (гостиницы, транспорт, рестораны), повысит объемы розничной торговли в летние месяцы", - отмечается в прогнозе.

В 2019 году экономический рост, по прогнозу ВЭБа, замедлится до 1,1% в основном за счет исчерпания перечисленных выше благоприятных факторов, действующих в 2018 году, а также ожидаемого понижения цен на нефть. В 2020-2021 годах рост ВВП снова ускорится, до 1,7-2%.

Таким образом, как отмечает ВЭБ, экономический рост позволит большинству макропоказателей преодолеть кризисные потери в течение прогнозного периода. "Спад ВВП, который начался в первом квартале 2015 года, будет полностью преодолён во втором квартале 2018 года. К 2021 году экономика будет почти на 6% превышать предкризисные максимумы", - говорится в материалах ВЭБа.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ НЕ ОТСТАТЬ ОТ МИРА

Тем не менее, в среднесрочной перспективе, согласно базовому сценарию макропрогноза ВЭБа, российская экономика будет отставать по темпам роста от мировой.

"За четыре года ВВП России в реальном выражении увеличится менее чем на 7%, в то время как рост мировой экономики составит 16%. В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 2021 году до 3% против 3,2% в 2017 году", - говорится в макропрогнозе.

В российской экономике есть потенциал более высоких темпов роста, на уровне не ниже 3-4% в год, но для их достижения требуется реализация пакета мер, предложенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также более активная стимулирующая денежная и бюджетная политика, согласованная со структурными преобразованиями и структурным маневром в пользу развития инфраструктуры, науки, технологий и человеческого капитала, отмечается в материалах ВЭБа.

"Без модификации бюджетного правила и существенного снижения процентных ставок в сочетании с развитием системы долгосрочного финансирования экономики достичь темпов роста, превышающих мировые, невозможно", - подчеркивается в макропрогнозе ВЭБа.