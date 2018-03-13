Биржи Европы закрылись выраженным снижением на опасениях политической радикализации в США

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника заметным снижением на политических новостях крупнейшей экономики мира - США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 уменьшился на 1,05%, до 7138,78 пункта, французский CAC 40 на 0,64%, до 5242,79 пункта, немецкий DAX - на 1%, до 12294,1 пункта.

"Это эффект Тиллерсона и эффект евро-доллара", - прокомментировал агентству Рейтер снижение европейских индексов трейдер Oddo Securities Микаэль Якоби (Mikael Jacoby).

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. На этом фоне евро укрепился по отношению к доллару.

Но более того, этот уже не первый исход из команды Трампа заставил многих наблюдателей строить далеко идущие прогнозы. Так, в начале марта экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели, а до Кона аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

"Что мы видим на сегодняшний день, так это то, что люди из администрации США с более умеренным курсом мышления отправляются в отставку, и это добавляет опасений по поводу того, что более радикальные силы добьются успеха", - приводит агентство мнение макроэкономического стратега Rabobank Элвина де Гроота (Elwin de Groot).