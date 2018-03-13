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ПФР не получал поручений по расчету повышения пенсионного возраста


Рынки

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Пенсионный фонд РФ не получал никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года. "С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста", - сказано в докладе ВЭБа.

"Нет, ничего не получали", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, были ли поручения Пенсионному фонду о соответствующих расчетах.

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