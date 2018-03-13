Рубль вечером стабилен к доллару и снижается к евро вслед за нефтью

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник стабилизировался по отношению к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику основной валютной пары на форексе после сообщения об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, отмечают эксперты.

Сползание котировок нефти в район уровня 64 доллара за баррель и рост геополитических рисков давят на рубль, указывают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.30 мск снижался на 3 копейки, до 56,85 рубля, курс евро рос на 35 копеек, до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Нефтяные котировки сползают в район отметки 64 доллара за баррель на прогнозах о добыче сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США. В апреле, как ожидает управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны, она увеличится по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей.

Геополитический фон для рубля остается также не очень комфортным. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед самой отставкой успел обвинить Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также дал понять, что сделанное ранее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

Наконец, свое влияние на курсовую динамику оказало решение президента США Дональда Трампа об отставке самого Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ. На этом фоне евро направился в сторону уровня 1,24 доллара

В итоге, доллар вечером мало менялся, а евро повышался против рубля на 0,5%. Рублевая цена "черного золота" опустилась в район 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аналитики не ожидают серьезных колебаний рубля в ближайшем будущем.

На руку российской валюте играет относительно стабильная текущая цена нефти, улучшение макростатистических данных, в частности, о промпроизводстве, росте профицита платежного баланса, низкой инфляции, рассуждает Михаил Кузин из УК "Райффайзен Капитал".

"Нельзя сбрасывать со счетов и грядущие выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу - в преддверии этих событий все ожидают стабильности в поведении рубля", - добавил он.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,4-57,4 рубля, евро – в коридоре 69,75-70,95 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.