АФК "Система" и Российско-китайский инвестфонд отменили SPO "Детского мира"

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций, РФПИ, и China Investment Corporation) решили не проводить вторичное размещение акций (SPO) "Детского мира", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Решено пока отменить размещение", - сказал он.

В АФК, РФПИ и "Детском мире" воздержались от комментариев.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" ROSN к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%.

Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую, и в начале февраля основной владелец АФК Владимир Евтушенков заявил, что отмененное в декабре SPO "Детского мира" будет проведено в марте. Более того, на продажу, по его словам, предполагалось выставить около 25% ритейлера вместо планировавшихся ранее 6,3%.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", РКИФ - еще 14%. Free float сети составляет 33,9%. Чистая прибыль группы по итогам 2017 года выросла по МСФО на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 4,844 миллиарда рублей.