Рубль днем слегка снижался к доллару и евро, несмотря на нефть по $65

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рубль днем слегка снижался к доллару и к евро, несмотря на попытки стабилизации рынка нефти около уровня 65 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Давление на курс рубля оказывают возросшие геополитические риски на фоне заявлений представителей высокопоставленных западных чиновников по делу Скрипаля, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.06 мск повышался на 7 копеек - до 56,95 рубля, курс евро - на 9 копеек, до 70,22 рубля.

РУБЛЮ СЛОЖНО РАСТИ

Курс рубля днем слегка снижался к доллару и к евро, несмотря на попытки рынка нефти стабилизироваться около уровня 65 долларов за баррель сорта Brent.

Неопределенная динамика рынка "черного золота" поддерживается прогнозами. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле текущего года, как ожидает управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны, увеличится по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей.

Геополитический фон для рубля остается не очень комфортным. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он дал понять, что сделанное ранее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

В итоге, доллар и евро днем прибавляли к рублю около 0,1% каждый. Рублевая цена "черного золота" поднялась немного выше уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Есть несколько причин увеличения давления на рубль, включая общее коррекционное настроение на валютных рынках развивающихся стран, снижение нефтяных цен и новые угрозы геополитического характера, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В частности, очередные призывы ввести санкции – на этот раз, со стороны Великобритании – могут привнести нежелательную волатильность", - добавил он.

Основные факторы, как внутренние, так и внешние, не способствуют оживлению спроса на рубль, но он держится относительно стойко, ожидая подкрепления со стороны налогового периода, который стартует в ближайшие дни, отметил Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

Впрочем, в краткосрочной перспективе "медвежьи" риски для отечественной валюты все же преобладают, добавил он.