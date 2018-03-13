Биржи Европы растут на корпоративных новостях и в ожидании статистики из США

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику во вторник при поддержке со стороны внутренних корпоративных новостей, а также в ожидании статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,56%, до 5306,5 пункта, немецкий DAX повышался на 0,22%, до 12444,47 пункта, британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 7221,5 пункта.

Оптимизм европейским инвесторам обеспечили внутренние корпоративные новости. В частности, немецкая энергетическая компания RWE AG сообщила, что в 2017 году получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 1,9 миллиарда евро против чистого убытка в 5,7 миллиарда евро годом ранее. На этом фоне акции компании дорожают на 2,5%.

Мировые инвесторы с интересом ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ужесточения монетарной политики регулятора. Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, но замедлилась при этом в месячном исчислении до 0,2% с 0,5%.

Эксперты Danske в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, отмечают, что при довольно тихом новостном фоне во вторник все взгляды обратятся на данные по инфляции в США.