События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 марта

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:10
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|3:30
|AUD
|Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (январь)
|-2,30%
|-1,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс делового доверия NAB (февраль)
|12
|9 (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,20%
|-0,6% (факт)
|9:30
|EUR
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)
|0,30%
|0,3% (факт)
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (февраль)
|1,10%
|1,10%
|11:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|1,20%
|1,20%
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс экономических настроений ZEW (март)
|17,8
|предв.
|EUR
|Еврозона - встреча министров финансов ЕС
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW
|29,3
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,30%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,80%
|1,80%
|15:30
|USD
|США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,50%
|0,20%
|17:15
|CAD
|Канада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,661 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Тинькофф Банк - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|НОВАТЭК - СД (о созыве ГОСА и рекомендации по размеру фин. див-дов 2017)
|6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016
|6,95 (1П2017) - див-д 2017