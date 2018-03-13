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Инфляция в Венесуэле превысила 6000%


Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень накопленной инфляции в Венесуэле с февраля 2017 по февраль 2018 года превысил шесть тысяч процентов, сообщила в понедельник комиссия по финансам Национальной ассамблеи страны.

В опубликованном докладе парламентской комиссии отмечается, что только в феврале этого года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%. "Это конец зарплат, выплат, пенсий и сбережений", - написал в своем микроблоге Twitter депутат Хосе Герра.

В начале февраля глава комиссии по финансам парламента Рафаэль Гусман сообщил, что показатель инфляции в Венесуэле с января 2017 года по январь 2018-го превысил 4000%.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

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