NASDAQ обновил рекорд по итогам понедельника

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по рынку труда страны, однако NASDAQ обновил рекорд, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,62% до 25178,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,36% до 7588,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,13% до 2783,02 пункта.

Согласно данным министерства труда США, рост заработной платы в стране в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении после показателя в 2,9% месяцем ранее. Уровень безработицы в США не изменимся с января - 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения индикатора до 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 313 тысяч.

Инвесторы также следят за новостями о возможных кандидатурах на пост экономического советника президента США после того, как занимающий эту должность Гэри Кон объявил о своей отставке на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности, рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Наварро, однако, заявил, что не претендует на этот пост.

"Ставки и инфляция остаются большим вопросом на рынке, и это самые большие факторы риска в 2018 году. Нам неизвестна точка триггера, когда доходность облигаций будет создавать хаос на рынках, но данные по средней зарплате на прошлой неделе подтверждают, что мы еще до нее не дошли", - считает инвестиционный директор Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани (Michael Mullaney), слова которого приводит агентство MarketWatch.