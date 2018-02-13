FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Украинская "дочка" МТС купила 4G-лицензию за $28 млн


Рынки

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. ПрАО "ВФ Украина" (украинская "дочка" МТС MTSS) приобрела лицензию 4G за 742 миллиона украинских гривен (около 28,4 миллиона долларов по курсу Нацбанка Украины в 26,09 гривны за доллар), говорится в сообщении российского оператора.

В результате национального аукциона оператор получил радиочастоты в полосах 1780-1785/1875-1880 МГц, уточняет компания.

"Мы получили отличный ресурс, необходимый для предоставления высококачественных услуг 4G в стране. Между тем, наши инвестиции в экономику Украины не ограничены покупкой лицензий. За последние три года мы сделали рекордные инвестиции в инфраструктуру связи страны и намерены поддерживать этот уровень, инвестируя в лучшую сеть 4G на Украине. Мы также стремимся развивать новые сервисы, такие как Internet of Things и технологии Smart City", - приводятся в сообщении слова гендиректора "ВФ Украина" Ольги Устиновой.

В конце января компания уже получила лицензию 4G в полосах радиочастот 2510-2520/2630-2640 МГц. Стоимость этой лицензии составила 631 миллион украинских гривен (около 24 миллионов долларов).

Первый запуск 4G в диапазоне 2,6 ГГц в крупнейших городах Украины может состояться к концу марта или в начале апреля, если оператор получит соответствующую лицензию. Компания рассчитывает полностью покрыть территорию Украины после получения лицензий в спектре 1800 МГц в июле 2018 года, а также после соответствующих доработок оборудования, отмечается в сообщении.

На прошлой неделе лицензии 4G приобрел другой украинский оператор – "Киевстар" (входит в холдинг VEON), заплатив суммарно 105 миллионов долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ