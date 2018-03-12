ЕК: Помощь Греции после программы финподдержки не должна стать еще одной такой программой

БРЮССЕЛЬ, 12 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Возможная поддержка Греции со стороны еврозоны после выхода страны в нынешнем году из программы внешней финансовой помощи не должна стать новой программой финподдержки, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси на пресс-конференции.

Нынешняя, уже третья подряд программа внешней финансовой помощи должна завершиться в августе текущего года. Глава Еврогруппы Марио Сентено уверен, что Греция сможет успешно выйти из этой программы. Однако стране может преть предоставлена так называемая постпрограммная дополнительная поддержка.

"Касательно будущей структуры поддержки Греции, после завершения программы, касательно постпрограммного наблюдения. Это не может являться и не может быть похоже на новую программу. Цель этого – чтобы история программ (внешней помощи – ред.) Греции осталась позади", - сказал Московиси.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) ждет, что Греция, получающая с 2010 года внешнюю финансовую помощь, в апреле представит стратегию своего долгосрочного экономического роста, сказал глава Еврогруппы на той же пресс-конференции. Эта стратегия будет важнейшим элементом для определения будущей поддержки Греции после ее выхода из нынешней программы финпомощи.