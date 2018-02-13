Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно под давлением слабеющего рубля

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно в понедельник по основным индексам под давлением слабеющего рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,27%, до 2318,01 пункта, индекс РТС снизился на 0,18%, до 1283,18 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.59 мск рос на 21 копейку, до 56,87 рубля, курс евро - на 34 копейки, до 70,09 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался в цене на 1,1%, до 64,77 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ТГК-1 выросли на 1,53% на позитивных данных отчетности по МСФО за 2017 год. Так, чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2017 году выросла на 48,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 7,927 миллиарда рублей. Выручка ТГК-1 увеличилась на 10,8%, до 87,395 миллиарда рублей. EBITDA ТГК-1 выросла на 25,5% и составила 20,44 миллиарда рублей.

Акции "Мосэнерго" MSNG снизились в цене на 1,38%, несмотря на позитивные данные по МСФО за 2017 год.

Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в 2017 году выросла в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом и составила 24,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за год вырос в 1,4 раза в годовом выражении и составил 44,327 миллиарда рублей. Выручка достигла 196,056 миллиарда рублей, увеличившись на 2,8%.

Акции "Ленты" выросли в стоимости на 0,56% на фоне данных по МСФО за 2017 год. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2017 году увеличила показатель скорректированной EBITDA по МСФО на 11,8% по сравнению с 2016 годом, до 35,495 миллиарда рублей. Чистая прибыль "Ленты" за год выросла на 18,4%, до 13,264 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Башнефти" BANE(2,76%), акции НЛМК (2,68%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(1,82%), акции НМТП (1,78%) и акции "Полюса" (1,77%).

Среди лидеров падения — акции "Мегафона" MFON(-4,18%), "М.Видео" (-3,48%), Московской биржи (-2,12%), Polymetal (-1,69%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,3%), акции ЛСР (-1,3%), АФК "Система" AFKS(-1,16%) и акции ОГК-2 (-1,1%).

"Акции сотового оператора ("Мегафона" - ред.) снижаются в связи с понижением цен для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя для ряда тарифных планов. Инвесторы полагают, что это окажет негативное влияние на финансовые показатели компании. Тем не менее, мы считаем, что удешевление национального роуминга не станет критичным для "Мегафона", - комментирует ситуацию Анна Кокорева из "Альпари".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2250-2370 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1260-1300 пунктов, прогнозирует Иван Марчена из Forex Club.

"Российский рынок акций продолжает получать поддержку в виде высоких цен на нефть, а также относительно слабого рубля. Впрочем, последний фактор в марте может несколько сбавить свое значение. Минфин объявил об уменьшении с 7 марта объема ежедневных покупок валюты с 15,7 миллиарда рублей до 9,6 миллиарда рублей в день. Так что при прочих равных рубль в ближайшие недели будет ощущать меньше препятствий для укрепления в случае позитивных новостей", - комментирует положение Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".