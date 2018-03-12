Рубль вечером снижался к доллару и к евро вслед за нефтью

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался к доллару и к евро на фоне сползания котировок нефти ниже уровня 65 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Рост геополитических рисков на фоне заявлений высокопоставленных лиц Великобритании поддержал умеренное давление на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.53 мск рос на 0,19 рубля - до 56,85 рубля, курс евро - на 0,36 рубля, до 70,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля к доллару и евро вечером снижался на фоне сползания стоимости нефти ниже отметки 65 долларов за баррель.

После утреннего роста нефтяных котировок внимание участников рынка переключилось на недельные данные о росте запасов и добычи в США.

За неделю по 2 марта добыча увеличилась на 0,84%, или на 86 тысяч баррелей в сутки, до 10,369 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти за период выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 425,9 миллиона баррелей.

Кроме того, на рынке появилась информация о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), возможно, решила перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на первую половину 2019 года.

Негативный геополитический фон в связи с резкими высказываниями высокопоставленных лиц Великобритании поддержал умеренное давление на рубль, полагают трейдеры.

Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании считает "весьма вероятным" "российский след" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом она заявила о готовности Великобритании в связи с этим делом принять "гораздо более серьезные" меры в отношении России, чем принимались раньше.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,3-0,5%. Рублевая цена "черного золота" колебалась около уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Британский скандал по поводу отравления Скрипаля набирает силу, а Лондон грозит все новыми неприятностями для Москвы, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Однако подобное давление на РФ и предупреждения по поводу капиталов российских бизнесменов могут сыграть позитивную роль в стимулировании возвращения средств под отечественную юрисдикцию. Это может, в свою очередь, даже поддержать курс рубля", - добавил он.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,4-57,4 рубля, евро – в коридоре 69,5-70,7 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Говоря о ценах на нефть, Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс" отметил, что сейчас мало кто верит в превышение нефтяными котировками годовых максимумов в районе 71 доллара даже при продлении сделки ОПЕК+ на 2019 год.

"Учитывая это, инвесторы могли бы принять участие в IPO Saudi Aramco, при условии оценки компании в районе 1,7–1,8 триллиона долларов, что дало бы им возможность рассчитывать на доходность вложений в районе 10–15%. Однако на такие условия не согласна Саудовская Аравия (она хочет капитализацию в 2 триллиона). Перенос же размещения на 2019 год ничего не изменит", - добавил он.