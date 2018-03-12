Дефицит бюджета США в феврале составил $215,25 млрд

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале 2017-2018 финансового года составил 215,248 миллиарда долларов после январского профицита в 49,236 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали дефицит по итогам отчетного месяца на уровне 216 миллиардов долларов.

Годом ранее в стране в феврале был зафиксирован дефицит бюджета в размере 192,044 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в феврале текущего года выросли на 1,96% в годовом выражении и составили 370,871 миллиарда долларов, доходы снизились на 9,4% - до 155,623 миллиарда долларов.