Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне снижения курса рубля

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне снижения курса рубля.

Индекс Мосбиржи к 16.18 мск рос на 0,21% - до 2316,44 пункта, индекс РТС терял 0,29%, до 1281,86 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" прибавлял 25 копеек - до 56,91 рубля, курс евро - 28 копеек - до 70,03 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дешевел на 0,61% - до 65,09 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ТГК-1 растут на 1,49% - до 1,19 копейки на фоне позитивной отчетности по МСФО за 2017 год. Так, чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2017 году выросла на 48,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 7,927 миллиарда рублей. Выручка ТГК-1 увеличилась на 10,8%, до 87,395 миллиарда рублей. EBITDA ТГК-1 выросла на 25,5% и составила 20,44 миллиарда рублей.

Отчетность хорошая, но была заложена в ожидания (базовые факторы были понятны - рост цен на электроэнергию и мощность при увеличении выработки) и оказалась даже немного хуже некоторых отдельных прогнозов, отмечает Артём Деев из AMarkets. Так что тут пока недостаточно сильный драйвер для выхода из консолидации, в которой бумага оказалась с начала прошлого года, полагает он.

"Тем не менее, плановое сокращение чистого долга и увеличение свободного потока с учётом роста чистой прибыли позволяют надеяться, что менеджмент пойдёт на выплату дивидендов более 35% от чистой прибыли и это позволит компании выйти на уровень доходности более 5,5%. Это не очень много, но динамика к прошлому году благоприятная и, если не будет неприятных сюрпризов, краткосрочно можем увидеть подъём к 1,3 копейки за акцию", - комментирует аналитик.

По его мнению, среднесрочно рост выше прошлогодних максимумов требует более серьёзной идеи - либо в рамках общей реформы ценообразования в секторе (разговоры не исключены после выборов, во второй половине года), либо при возобновлении темы о переходе на единую акцию, но тут всё зависит от переговоров с Fortum и труднопрогнозируемо и пока маловероятно.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НЛМК (2,06%), НМТП (1,91%), "Аэрофлота" AFLT(1,74%), префы "Татнефти" TATN(-1,88%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,47%) и акции "Роснефти" ROSN(1,39%).

Среди лидеров падения – акции "Мегафона" MFON(-4,43%), "М.Видео" (-1,8%), префы "Селигдара" SELG(-1,8%), акции ИСКЧ (-1,5%), Polymetal (-1,43%), "Юнипро" (-1,08%) и акции ММК (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на уверенный рост индексов в пятницу, техническая картина не изменилась, считает Василий Карпунин из "БКС Брокер". "В данный момент на нашем рынке произошел переход в формат боковой консолидации. Сильных поддержек по индексу Мосбиржи нет вплоть до 2200-2210 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего тренда. Однако отметим, что пока нет предпосылок к такому спуску. Наоборот, есть шансы на тестирование ближайшей зоны сопротивления около 2335-2355 пунктов", - считает он.

В фокусе внимания на этой неделе окажутся данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае, которые будут опубликованы в среду и позволят инвесторам оценить темпы экономического роста Поднебесной, напоминает Карпунин.

"Невзирая на благоприятный внешний фон, российским индексам, по всей видимости, будет сложно развить восходящий импульс, учитывая, что на рынке нефти после пятничного ралли наблюдается коррекция", - говорит Игорь Ковалев ГК "ИнстаФорекс".