Рубль днем снижался к доллару и к евро в рамках коррекции

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рубль снижался к доллару и к евро днем в понедельник в рамках коррекции после укрепления 9 марта.

Сползание рынка нефти в район уровня 65 доллара за баррель поддерживает в начале недели коррекционное снижение российской валюты, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.21 мск рос на 24 копейки — до 56,91 рубля, курс евро - на 23 копейки — до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ НА ДОПРАЗДНИЧНЫЕ УРОВНИ

Курс рубля к доллару и евро снижался днем в понедельник в рамках коррекции после укрепления на торговой сессии во время длинных выходных в России.

Коррекция российской валюты поддерживается сползанием рынка нефти в район 65 долларов за баррель сорта Brent.

После утреннего роста котировок внимание участников рынка переключилось на недельные данные о росте запасов и добычи в США.

За неделю по 2 марта добыча увеличилась на 0,84%, или на 86 тысяч баррелей в сутки, до 10,369 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти за период выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 425,9 миллиона баррелей.

В итоге основные резервные валюты вернулись на допраздничные уровни. Курс доллара и евро при этом повышался днем против рубля на 0,3-0,4%. Рублевая цена "черного золота" колеблется около уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На наступившей неделе настроения валютного рынка будут определять политическая конъюнктура, намерение ФРС США поднять процентную ставку, улучшение рынка труда в Америке, статистика о растущих запасах нефти в этой стране, рассуждает Александр Вьюницкий из "НПФ Согласие-ОПС".

"В этой связи мировые инвесторы временно затаились и не горят желанием вливать новые порции валютной ликвидности на российский рынок и на рынки стран, плотно связанных с Россией. Таким образом, мы ожидаем, что рубль в течение текущей недели 12-16 марта будет торговаться в коридоре 57,5-58 против доллара", - оценил он.

Начавшаяся неделя довольно бедна с точки зрения актуальной как внешней, так и внутренней макроэкономической статистики, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Исключение составит публикация во вторник данных по февральской инфляции в США. Мы полагаем, что на фоне затишья рубль имеет все шансы сохранить позиции в диапазоне 56,2-57 против доллара", - оценил он.

В предстоящее воскресенье в России пройдут президентские выборы. Итоги голосования едва ли станут сюрпризом для рынка и не должны существенно повлиять на финансовые рынки, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

Пара USD/RUB на неделе может приблизиться к отметке 56,4, оценил он.